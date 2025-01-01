Экономика

Экономист предупредил о риске цепной реакции в российской экономике

Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики являются главными рисками для российской экономики в 2025 году, заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Ранее в январе Табах рассказал агентству, что обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение импортных пошлин может стать «спусковым крючком» для мировой торговой войны, которая, в свою очередь, может грозить снижением ВВП.

«Существенный риск - мировая рецессия из-за тарифных торговых войн - это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции», - прокомментировал аналитик вопрос о серьезных рисках для российской экономики в наступившем году.

Вторым риском эксперт назвал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. «Если ЦБ решит, что пауза в повышении ставки была временной, и начнет еще больше закручивать гайки в феврале-марте – тогда глубина падения и цена для бизнеса и людей за снижение инфляции будет слишком высокой, хотя "тормозной путь" будет ниже», - добавил Антон Табах.

Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентной волной санкций - с того момента их было введено уже почти 20 тысяч. При этом российская экономика уже в 2023 году преодолела спад, вызванный первой волной «жестких» санкций, и по итогам 2024 года, по оценкам российских властей, выросла на 3,5-4%, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что ситуация в российской экономике стабильна, а в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%.