Экономика

Полмиллиона оплодотворенных икринок форели ввезли в РФ через границу в Псковской области

Ввоз 1,7 тысячи тонн продукции животного происхождения через госграницу в Псковской области проконтролировало управление Россельхознадзора с начала 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего продукции было ввезено с территории Республики Беларусь: молока и молочной продукции – 490 тонн, мяса и мясосырья – 447 тонн, рыбы и рыбопродукции – 60 тонн, 500 000 оплодотворенных икринок форели, а также более 2,7 млн штук пищевых куриных яиц и 300 тонн кормов и кормовых добавок.

В пунктах пропуска через российско-латвийский и российско-эстонский участки государственной границы Российской Федерации был проконтролирован импорт на территорию страны 123 тонн животноводческой продукции, 11 880 штук инкубационных яиц и 304 тонн кормов и кормовых добавок.

После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий грузы, которые прошли ветеринарный контроль управления Россельхознадзора, были направлены в адреса получателей.