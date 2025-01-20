Экономика

ЦБ предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций

Банк России предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций - изменить содержание раскрываемой эмитентами информации и адаптировать ее под нужды розничного инвестора. Об этом говорится на сайте регулятора. Оценка сложившихся практик размещений и предложения регулятора по их изменению представлены в докладе.

«Российский рынок акционерного капитала восстанавливает свой потенциал за счет внутренних ресурсов. Возросла роль розничных инвесторов. Для формирования долгосрочных инвестиций необходимы укрепление доверительной среды и информационная открытость эмитентов как в период выхода компании на рынок капитала, так и в последующем», - отметил регулятор.

Банк России считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов. В первую очередь это касается проспекта ценных бумаг. В него необходимо включить прогнозные показатели эмитента, что позволит инвестору принимать взвешенные инвестиционные решения. При этом резюме проспекта должно быть кратким и понятным, содержать ключевые сведения об эмитенте: финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии и оценки перспектив развития.

Компаниям также следует раскрывать чувствительную для инвесторов информацию - о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей. К тому же инвесторы должны понимать условия применяемых защитных мер. До публичного размещения должна быть раскрыта информация о наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также применяемых механизмах стабилизации цены акций для снижения их волатильности после IPO.