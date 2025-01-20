Экономика

Кому нужно заявлять о праве на льготы по налогам, рассказали псковичам

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации для отдельных категорий граждан установлены льготы по имущественным налогам, которые предоставляются в беззаявительном порядке, не требующем представления заявления о льготе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковский области.

В ведомстве напомнили, что сведения о принадлежности гражданина к льготной категории поступают в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия из Социального фонда России, органов соцзащиты и иных источников. Данные сведения позволяют предоставить налоговые льготы без взаимодействия с налогоплательщиками.

Без заявления налоговые льготы предоставляются пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, владельцам хозяйственных построек площадью не более 50 кв. м., ликвидаторам техногенных аварий, ветеранам труда, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, но только тем, которые состоят на учете в органах соцобеспечения; ветеранам боевых действий, но только тем, которые обращались за назначением социальных выплат. Если льгота бессрочная, например, пенсия назначена в 2022 году, повторно заявление направлять не надо.

О лицах, которые впервые в 2024 году отнесены к указанным категориям, информация будет представлена в налоговые органы в централизованном порядке.

Впервые в 2025 году в налоговые органы будут представлены сведения о лицах, за исключением военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции и о членах семьей лиц-участников СВО.

Есть лица, сведения о которых в налоговые органы не поступают, отметили в налоговой.

Сведения о военнослужащих-участниках СВО в налоговые органы не представляются. Поэтому в случае установления налоговых льгот такие лица должны самостоятельно представить заявление о льготе и приложить справку об участии в СВО или указать реквизиты справки и орган, который располагает такими сведениями, для направления запрос для подтверждения права на льготу.

Гражданам, которым в 2024 году пенсия назначена силовыми структурами, также необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением об этом. Необходимо заявить о льготе и ветеранам боевых действий, многодетным лицам, которые не обращались в 2024 году в СФР за назначением выплат.

Всем многодетным семьям (одному из родителей) необходимо представить заявление и справку по установленной форме о праве на льготу по транспортному налогу на 2024 год, выдаваемую органом соцзащиты.

Индивидуальным предпринимателям, которые впервые в 2024 году стали применять специальные налоговые режимы, также необходимо представить заявление о льготе по налогу на имущество физических лиц в отношении собственного имущества, используемого при осуществлении деятельности на спецрежимах.

Заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу, можно направить в налоговый орган по своему выбору лично, по почте, через МФЦ или сервис «Личный кабинет налогоплательщика».

Уточнить информацию об имеющихся в налоговом органе сведениях о льготах конкретного налогоплательщика можно:

в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» - на главной странице в пиктограмме пользователя раздел «Сведения», вкладка «Льготы»;

в мобильном приложении «Налоги ФЛ» - раздел «Информация», вкладка «Льготы».

Подробнее ознакомиться с перечнем налоговых льгот и уточнить категорию лиц, имеющих право на региональные и местные льготы по имущественным налогам, можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».