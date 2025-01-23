Экономика

На заводе «Титан-Полимер» модернизировали установку очистки фильтров линии расплава сырья

На заводе «Титан – Полимер» завершили установку электродного парогенератора для системы очистки фильтров линии расплава ПЭТ гранул. В рамках проекта была модернизирована система прожига фильтров, что позволило значительно усовершенствовать процесс их очистки. Данные фильтры устанавливаются на линии расплава сырья, задерживают механические примеси и обеспечивают высокое качество производства БОПЭТ пленок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Модернизация также включала внедрение автоматизированных систем управления процессом очистки, что позволит снизить влияние человеческого фактора и повысить точность контроля за процессом очистки фильтров. Это повысит безопасность производства и сократит количество простоев, связанных с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ и перезапусков циклов очистки.

Компания продолжает активно внедрять инновационные технологии и совершенствовать производственные процессы, стремясь к лидерству в своей отрасли и обеспечению устойчивого роста.

«Благодаря автоматической регулировке мощности электродный парогенератор позволяет добиться непрерывной работы установки на всех режимах очистки. При этом не требуется постоянного контроля со стороны оператора, что исключает человеческий фактор и освобождает рабочее время персонала для других операций, так как очистка осуществляется в несколько этапов. Качество работы участка очистки фильтров напрямую влияет на продолжительность эксплуатации дорогостоящих фильтрующих элементов», — сказал технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.