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Экономика

Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

24.01.2025 10:05|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, отметив, что освобождение ввоза такой агропродукции от пошлин «будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка».

Ведомством, координирующим беспошлинный ввоз, определен Минсельхоз. Он будет выдавать подтверждения о том, что овощи и фрукты соответствуют параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.

В конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил, что в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно.

Утвержденные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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