Экономика

Аналитик заявила о невыгодности сильного рубля для экспортеров

Польза сильного рубля для экономики весьма существенна, но у крепкой нацвалюты есть и недостатки, рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

В частности, значительное укрепление рубля невыгодно экспортерам, ведь их рублевый доход сокращается. Можно увеличить цены, но тогда просядет конкурентоспособность. Импортеры, напротив, смогут ввозить товары дешевле производимых внутри страны, что снижает собственное производство, а значит темпы роста ВВП, налоги и зарплаты, пишет «Прайм».

«То есть, при сильном рубле и непреодоленной зависимости от экспорта экономика начнет стагнировать. Но для этого рубль должен быть не просто сильным, но и укрепляться в течение продолжительного периода (пять-семь лет)», — заключила экономист.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с вечера пятницы, составил 98,2636 рубля, евро — 103,1870 рубля.