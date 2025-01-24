Экономика

В 20 регионах России инфляция составила 10%

В 2024 году инфляция в регионах Российской Федерации распределялась неравномерно: в 20 субъектах уровень роста цен превысил 10%. Данные Росстата подтверждают эту тенденцию.

Среди таких регионов — Бурятия (10,53%), Алтай (10,55%), Марий Эл (10,65%), Севастополь (10,69%), Тамбовская область (10,8%), Дагестан (11,03%), Чувашия (11,04%).

Однако, согласно данным Росстата, в 39 регионах страны уровень инфляции превышает среднероссийский показатель, составляющий 9,5%.

В настоящее время инфляция является одной из наиболее актуальных проблем для органов власти. В ходе экономического совещания, состоявшегося 22 января, президент Владимир Путин призвал правительство принять активные меры для сдерживания роста цен, пишут «Известия».

Одной из причин инфляционного дисбаланса является динамика роста заработной платы. По словам исполняющей обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, в отраслях, связанных с IT и финансовой сферой, наблюдается сохранение высоких зарплат, превышающих 400 тысяч рублей в месяц. Быстрый рост заработной платы и дефицит кадров способствуют ускорению инфляции.

Эксперты прогнозируют улучшение ситуации с инфляцией в стране в текущем году, при этом ожидается, что рост цен по итогам 2025 года не превысит 8%. По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, разрыв между региональными показателями инфляции может быть устранён только после пяти-семи лет стабильного развития экономики.