Экономика

Центр обработки данных «Цифра» хотят создать в псковской ОЭЗ «Моглино»

Центр обработки данных «Цифра» может появится на площадке особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе, услуги центра будут ориентированы на крупных корпоративных клиентов. Реализацию инвестиционного проекта поддержал наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Планы по развитию производственных площадок потенциальные резиденты ОЭЗ представили в четверг, 30 января. Совещание прошло на двух площадках — в представительстве региона при правительстве РФ в Москве и правительстве Псковской области.

Компания ООО «Ареал-Инвест» выразила готовность создать на площадке «Моглино» центр обработки данных «Цифра». В 33 модулях планируется разместить свыше 5 тысяч серверов. Среди компаний возможных поставщиков оборудования для оснащения центра числятся также псковские производители. Объем инвестирования составит порядка 300 млн рублей.

Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Моглино» имеет возможность разместить на своей площадке производство и предоставить инвестору необходимые ресурсы в полном объеме. Губернатор поблагодарил инвестора за внимание к региональной производственной площадке и пожелал успешной защиты проекта в рамках экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино».