Экономика

Минфин рассматривает повышение порога по нулевому НДС для общепита

Власти обсуждают повышение порога для предприятий общепита, позволяющего не платить налог на добавленную стоимость (НДС) — с 2 до 3 млрд рублей в год, рассказали три источника в бизнес-кругах. В пресс-службе Минфина подтвердили, что этот вопрос прорабатывается совместно с ФНС.

Совещание по этой теме состоялось в Минфине при участии представителей министерства и бизнеса 27 января. Ведомство концептуально поддержало инициативу, сказали собеседники, знакомые с обсуждением.

Сейчас рестораны освобождены от уплаты НДС, если совокупный доход компании в год не превышает 2 млрд и услуги общепита составляют не менее 70% от всего заработка.

В декабре 2024 года «Опора России» направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поднять лимит по нулевому НДС до 3 млрд. Там отмечается, что мера даст стимул для дальнейшего развития отрасли и обеспечит дополнительные доходы в бюджет за счет «обеления» рынка общепита, пишут «Известия».

В письме также говорится, что с учетом накопленной инфляции следует поднять порог. Действующий лимит в 2 млрд приводит к тому, что рестораторы при приближении к предельной величине вынуждены отказываться от развития, продавать бизнес или скрывать доходы.

«По приблизительным подсчетам, около 80% предприятий отрасли общепита зарабатывают менее 2 млрд рублей в год. А в случае увеличения порога количество тех, кто подпадет по нулевой НДС, может возрасти до 90–95%», — прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.