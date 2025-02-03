Экономика

Мальдивы становятся ближе

На конференции «Актуальные вопросы развития сотрудничества и формирования новых кооперационных связей между Республикой Беларусь и Псковской областью в 2025 году» псковские предприниматели узнали, что у них есть вторые Мальдивы.

Фотографии: Торгово-промышленная палата Псковской области

Открывая международную конференцию и контактную псковско-белорусскую биржу в отеле «Покровский», президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов радушно поприветствовал гостей из дружественной Беларуси и выразил готовность предоставить белорусским партнёрам бизнес-информацию, актуальную для эффективного взаимодействия с псковскими компаниями - членами палаты.

Он отметил, что у предпринимателей Российской Федерации и Республики Беларусь одинаковые проблемы и общее желание развиваться несмотря ни на что, а также осваивать новые технологии и делиться друг с другом передовым опытом.

Владимир Зубов акцентировал внимание на возрождении льнопроизводства и льнопереработки. Беларусь уже добилась в этом деле определённых успехов, Президент ТПП Псковской области рассчитывает на особенно плодотворное сотрудничество двух наших стран в этой отрасли. Тем более, что климат Псковской области как нельзя лучше приспособлен для льноводства и псковская земля имеет все шансы возродить производство льна, который является крайне востребованным в современном мире товаром.

Владимир Зубов подчеркнул, что продукцию таких белорусских предприятий, как МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный завод и других заводов по производству мото- и велотехники псковичам уже не нужно рекламировать, она и без того пользуется в России повышенным спросом. Он также выразил уверенность, что псковичи с белорусами продолжат успешно взаимодействовать в производстве и приобретении строительных материалов, в том числе древесины, а также сельхозпродукции. И пожелал участникам делового мероприятия найти как можно больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Белорусских гостей поприветствовал замглавы городской администрации Андрей Ульянов и рассказал, что псковские власти активно вовлечены в реализацию международных инвестиционных проектов и всегда готовы помочь бизнес-инициативам и инвестиционным проектам, которые способствуют экономическому развитию областного центра.

Начальник сектора выставочно-ярмарочной деятельности отдела рекламно-информационной и конгрессно-выставочной деятельности Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Артур Сотников в свою очередь поблагодарил псковичей за тёплый приём и пожелал участникам конференции успешной работы и новых контрактов.

«Границы, так же, как и страхи, в большинстве случаев оказываются иллюзиями»

(из презентации белорусских гостей)

Состоялось выступление о преимуществах Банка ВТБ (ПАО) в сфере внешнеэкономической деятельности. В ходе выступления были отмечены широкие возможности Банка ВТБ (ПАО) в части прямых расчетов в национальных валютах. Подробнее остановились на преимуществах при проведении расчетов с контрагентами из республики Беларусь. Управляющий Псковским отделением Банка ВТБ Наумкин Дмитрий презентовал уникальную опцию Банка ВТБ (ПАО) по работе с Китаем через ВТБ Шанхай. Специалисты Банка ВТБ (ПАО) «Псковский» представили финансовые инструменты для экспортно-импортных сделок и обратили внимание на индивидуальном подходе к каждому клиенту и по каждой сделке.

Директор псковского филиала ООО «Балтийский лизинг» Алексей Сахаров проинформировал псковских бизнесменов о том, что приобретение российскими предприятиями белорусских автомобилей, сельхозоборудования и спецтехники субсидируется правительством Республики Беларусь. Белорусское правительство субсидирует две трети ключевой ставки Центробанка на закупку определённых видов произведённой в Беларуси техники, что значительно сокращает затраты её российских приобретателей. По всем вопросам о том, как воспользоваться этой субсидией, Алексей Сахаров пригласил участников конференции в «Балтийский лизинг».

Начальник отдела продаж ООО «Азимут» Наталья Красикова презентовала вездеходы «Тактик». ООО «Азимут» сотрудничает с «Беларускабелем» и «Белшиной». Наталья Красикова отметила, что в прошлом году открылся филиал в Минске. Белорусы могут познакомиться с псковскими вездеходами у себя дома.

Ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности «Белорусской универсальной товарной биржи» Ирина Кравченя рассказала, что в биржевых торгах у них уже участвуют 40 компаний из Псковской области. Сегодня из Республики Беларусь в Псковскую область поставляются цемент и блоки, деревянные заготовки, кирпич керамический, а из Псковской области в Беларусь – черные металлы, подшипники, аккумуляторные батареи, гвозди.

В торгах «Белорусской универсальной товарной бирже» принимают участие 79 стран мира. Товарооборот биржи составляет 4 миллиарда долларов США. Россия входит в пятёрку самых активных участников товарной биржи наряду с Китаем, Азербайджаном, Узбекистаном и ОАЭ.

Представители «Белорусского государственного университета транспорта» впервые приехали в Псков для участия в контактной бирже и сразу нашли себе партнёров – ООО «СКТ Инжиниринг», фирму, которая оказывает услуги по испытаниям различных материалов и не только.

Директор «СКТ Инжиниринг» Руслан Новиков, что организация занимается испытанием материалов, а также оказывает консультационные и конструкторские услуги, например, по разработке сварочных аппаратов и производит рельсосварочное оборудование. Псковская фирма оказалась очень заинтересована в сотрудничестве с «Белорусским университетом транспорта», который занимается испытанием техники для её дальнейшей сертификации и разработкой технической документации, и научными исследованиями влияния разных факторов на прочность материалов и конструкций.

ОАО «Гомельстройматериалы» впервые было представлено на контактной бирже в Пскове и заинтересовало потенциальных заказчиков. По словам заместителя генерального директора компании «Гомельстройматериалы» по маркетингу, продажам и внешнеэкономической деятельности Владимира Марченко, десять лет назад они уже поставляли силикатный кирпич в Псков, но потом перестали из-за дорогой логистики и сосредоточились на сотрудничестве с южными областями России – Брянской, Орловской, Курской и Белгородской.

«Сегодня ситуация поменялась, и мы снова готовы обсуждать условия с псковичами, а также надеемся, что быстро найдём со своими старыми партнёрами общий язык».

ОАО «Зеленоборское» Минской области занимается добычей торфа, а также производством удобрений и формовочных изделий, в том числе ячеистых лотков для упаковки яиц. По словам заместителя директора Виталия Гончарова, предприятие давно сотрудничает с предприятиями из Смоленской и Белгородской областей России. С «Зеленоборским» захотели сотрудничать псковские фермеры, производители яиц и специалисты по ландшафтному дизайну.

На состоявшейся в отеле «Покровский» контактной псковско-белорусской бирже было много желающих пообщаться с представителями санатория «Ружанский», который находится в Ружанской пуще, являющейся частью Беловежской пущи.

Санаторий называют «белорусскими Мальдивами». Там находится курорт «Ружа Хутар» – не менее востребованный, чем сочинский «Роза Хутор». Этот белорусский курортно-реабилитационный центр высшей аттестационной категории предлагает множество программ отдыха, лечения и реабилитации, которые безусловно пользуются огромным спросом, на контактной бирже смог удивить псковичей поистине уникальными предложениями.

Директор АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Полина Золина, отметила высокий интерес сотрудничества с белорусскими коллегами. По её словам, Псковская область особенно заинтересована в закупках белорусской техники и комплектующих к ней, посадочного материала, поскольку наши погодные условия и земельные ресурсы идентичны белорусским.

Полина Золина поблагодарила Торгово-промышленную палату Псковской области за то, что регулярно организуют и проводят такие мероприятия, как эта контактные биржи и международные конференции, позволяющие товаропроизводителями России и Беларуси налаживать горизонтальные связи и обмениваться передовым опытом.

Контактная биржа Торгово-промышленной палаты оказалась хорошей возможностью и площадкой для псковских предпринимателей пообщаться между собой.

Представители псковского бизнеса с интересом выслушали выступление руководителей санаториев «Хилово» и «Черёха» о новых услугах и модернизированных сервисах.

Президент Федерации гребли на лодке «Дракон» Псковской области Алексей Лаврентьев выступил с предложением по созданию корпоративной команды гребцов. Он рассказал, что в этом году Федерация выиграла очередной грант, за счёт чего к лету у гребной базы появится новый причальный комплекс. А это значит, что прогулки по Великой на «Драконах» возобновятся.

«В прошлом году у нас по гранту должно было быть 200 благополучателей, а мы покатали на нашем «Драконе» больше тысячи псковичей и к тому же на День города устроили соревнования для четырёх команд, - рассказал Алексей Лаврентьев. - В этом году у нас уже заявилось восемь команд: Центробанка, профсоюзов, команды ветеранов и команды «55 плюс». Это будут массовые красивые гонки! Я тут поговорил с представителями ООО «Азимут» – они тоже готовы выставить свою команду. Давайте организовывать соревнования между компаниями и приучать предпринимателей к полезному времяпрепровождению. Желающих кататься на «Драконе» у нас оказалось больше, чем достаточно, а как насчёт корпоративных соревнований?»

После деловых переговоров бизнес-миссия белорусских предприятий посетила ОЭЗ «Моглино», где ведущий специалист службы маркетинга и развития АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Ольга Алексеева презентовала действующие предприятия и предприятия, находящиеся в стадии проектирования и строительства. Сотрудники ООО «Синтез Технолоджи» провели экскурсию по предприятию. ООО «Синтез Технолоджи» с 2020г. является резидентом ОЭЗ «Моглино».

По материалам Торгово-промышленной палаты Псковской области