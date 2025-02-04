Экономика

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 14 февраля. На это рассчитывают 26 из 30 опрошенных участников финансового рынка. Аналитики полагают, что ЦБ может взять паузу, пока в экономике не закрепился тренд на замедление кредитования, что способствует снижению инфляции.

«Тем не менее, ЦБ, скорее всего, сохранит сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — считает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз уточняла, что цены в РФ растут из-за проблем на стороне производства товаров и услуг. Регулятор не может повлиять на решение этой проблемы — за поддержку экономики отвечает правительство, а ЦБ может влиять только на спрос в экономике, пишут «Известия»

Поэтому уровень ключевой ставки зависит во многом от замедления кредитования и роста сберегательной активности. Кредитные портфели банков резко перестали расти еще в ноябре, уточнила Ольга Беленькая из «Финам». Более того, снижение наконец показал сегмент корпоративного кредитования — до этого бизнес активно наращивал долги несмотря на высокие ставки. Этот фактор был принципиальным для ЦБ, когда он увеличивал ключевую в 2024-м году — и именно поэтому в декабре он решили делать паузу.