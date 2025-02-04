Экономика

ФНС решила ликвидировать компанию-владельца магазинов «Светофор»

Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 февраля приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест Стандарт», следует из данных СПАРК. Причиной стали недостоверные сведения об адресе юридического лица, зарегистрированного в Ярославле. Запись об этом появилась 5 февраля. «Инвест Стандарт», согласно данным ЕГРЮЛ, подала заявку о смене адреса 29 октября 2024 года.

Как пишет Forbes, АО «Инвест Стандарт» принадлежат магазины розничной сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Организация числится учредителем ряда юридических лиц, в том числе «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76», «Торгсервис 78», которые управляют магазинами «Светофор» в разных регионах.

Гендиректором АО числится Алексей Худоногов, который также значится среди учредителей других компаний, входящих в холдинг «Торгсервис», владельцем которого называют Сергея Шнайдера (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд).

РБК направил запрос в сеть магазинов «Светофор», ФНС.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с призывом провести проверки магазинов сети «Светофор» из-за продажи некачественных товаров, писали «Известия». Роспотребнадзор провел проверки и, по сведениям «Ведомостей», обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции.

Несколько магазинов, в частности, в столичных районах Новокосино, Митино, Нагатинском Затоне и Лефортово закрыли. «Ведомости» сообщали, что закрытие грозит почти половине точек в Москве и Подмосковье. Затем Роспотребнадзор закрыл еще три магазина «Светофор» в Санкт-Петербурге и выявил нарушения в 18 точках.

В Руспродсоюзе отмечали, что около половины всех исков Роспотребнадзора к розничным сетям касаются «Светофора». Претензии связаны, в частности, с нарушениями закона о торговле и о возврате товаров.