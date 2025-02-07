Экономика

Российские банки снижают ставки по вкладам

Крупные банки в России продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил доходность по вкладу-конструктору, проанализировав информацию кредитных организаций.

ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в банке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, также изменены условия и для других вкладов, следует из данных кредитной организации.

Согласно онлайн-приложению Сбербанка, снизились ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 процентного пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых, в январе она была 23%. Максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше десяти месяцев — 20,25%, на девять месяцев — 21,25%. Альфа-банк, как следует из данных на его сайте, снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт.

В пресс-службе Абсолют банка сообщили, что банк понизил ставки по классическому вкладу — на 0,25 процентного пункта. Кредитная организация предлагает максимальную доходность по вкладам на шесть месяцев — 22,5%, а на три месяца доходность составит 22%. Минимальная процентная ставка действует по вкладам на срок полтора-два года. «В ближайшее время корректировать ставки не планируем. При этом банк следит постоянно за ситуацией на рынке и в случае ее изменения условия могут быть скорректированы», — сказал директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич.

В Совкомбанке сообщили, что на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 25% годовых. Ее можно получить на сроках 24 и 36 месяцев при выполнении ряда условий. Базовая ставка же ставка на этих сроках — 22% годовых. «В январе мы понижали ставки по вкладам. <...> Дальнейшие решения будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке», — заявили в банке.

В пресс-службе МТС Банка сообщили агентству, что банк планирует в ближайшее время пересмотреть ставки по продукту «МТС Вклад» в сторону снижения. «Последний раз МТС Банк повышал ставки по вкладу в начале декабря 2024 года — на 0,5 процентного пункта. Сейчас максимальную доходность в 22,8% годовых (23% годовых для премиальных клиентов) можно получить, разместив средства на срок шесть месяцев», — добавили там.

При этом в пресс-службах Новиком банка и Почта банка сообщили, что банки пока не планируют менять условия по вкладам. Последнее изменение ставок по вкладам в Новиком банке происходило в конце ноября 2024 года, когда доходность по ним достигла 22,7%. В Почта банке максимальная доходность в размере 23% годовых действует по продукту «Добро пожаловать» на срок шесть и девять месяцев, пишет РИА Новости.

В пресс-службе «Дом.РФ» сообщили, что банк 3 февраля повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой дом» почти на всех сроках размещения, максимальная ставка доступна при открытии депозита на шесть месяцев — 23,2%. Согласно данным сайта ПСБ, ставки по его вкладам действуют с 19 декабря 2024 года, максимальная — 30% годовых для новых клиентов банка.