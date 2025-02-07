Экономика

Бывший Островский молокозавод предлагают приобрести инвесторам

Площадку с готовой инфраструктурой в Острове могут приобрести инвесторы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Изображения: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Инвестиционная площадка в Острове включает в себя производственный комплекс бывшего Островского молокозавода.

Местоположение: Псковская область, Остров, Вокзальный переулок, 5. Кадастровый номер: 60:13:0130503:38. Площадь участка: 5,26 га. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: промышленная деятельность. Форма собственности: частная собственность.

Площадка предлагается для использования в целях производственной деятельности, модернизации и переоборудования производственных цехов, организации промышленного производства. Вся сопутствующая инфраструктура имеется.

Характеристика инженерной инфраструктуры:

Электроэнергия ПС 110 кВ СОМ (ПС363): 110/10 кВ.

Водоснабжение, канализация: муниципальные.

Ж/д ветка по границе площадки.

«В сравнении с покупкой нового участка или строительством с нуля, организация производства на базе бывшего молокозавода - более экономически выгодный вариант, особенно если учесть стоимость существующей инфраструктуры и зданий. Наличие ж/д ветки по границе участка открывает возможности для эффективной логистики и транспортировки продукции. Помимо экономической выгоды, использование существующей площадки поможет сократить сроки запуска производства, а значит позволит быстрее начать получать прибыль», - отметили в фонде.