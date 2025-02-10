Экономика

Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций сильно растет на утренней сессии на геополитических ожиданиях, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра вырос на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.

Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX, пишет РИА Новости.

В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии — 18:50 мск.