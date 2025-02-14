Экономика

В 2025 году безработица вырастет впервые с начала десятилетия — аналитики

Согласно результатам февральского макроэкономического опроса Центрального банка, в текущем году ожидается рост уровня безработицы с текущего значения в 2,3% до 2,6%. Это может стать первым увеличением показателя с 2020 года, когда он достиг 5,9%.

К 2027 году опрошенные ЦБ аналитики ожидают повышения безработицы до уровня 2023-го — до 2,9%.

Безработица достигла «дна» в прошлом году. В дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, этому способствуют оптимизации бизнеса на фоне высокой ключевой и повышения налогов.

Эксперт отметила, что о скором росте безработицы уже свидетельствуют отдельные признаки: в службы занятости поступает всё меньше вакансий, а в СМИ всё чаще появляется информация о сокращениях в крупных корпорациях, например, в «Газпроме», пишут «Известия».

Как уточнила Беленькая, вероятное высвобождение части трудовых ресурсов, которые с начала спецоперации перетекли в вооруженные силы или на предприятия оборонно-промышленного комплекса, станет одним из факторов, влияющий на продолжение повышения показателей. Она напомнила, что в последнее время власти активно обсуждают урегулирование украинского кризиса.