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Экономика

Михаил Ведерников: Правительство области активно взаимодействует с Минэкономразвития

17.02.2025 17:05|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в итоговой коллегии Минэкономразвития РФ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Решетников подвели итоги деятельности министерства за 2024 год и наметили задачи на этот год.

По итогам прошлого года экономика России показала высокие темпы развития – 4,1%.

Среди точек рост Михаил Ведерников выделил инвестиции. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил нарастить их темпы на 60% к 2030 году.  

Также губернатор выделил развитие регионов, рынка труда, технологическое развитие и снятие инфраструктурных ограничений.

«Правительство Псковской области активно взаимодействует с Минэкономразвития. Планируем и дальше совместно работать по федеральным проектам в сфере малого и среднего предпринимательства, производительности труда, туризма, повышения инвестиционной привлекательности региона, развития особой экономической зоны, а также продолжим реализацию ИПСЭР на 2025-2030 годы. Благодарю федеральных коллег за внимание и поддержку Псковской области», - добавил Михаил Ведерников. 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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