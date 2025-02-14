Экономика

Поставщик заплатит псковской птицефабрике почти 600 тысяч за срыв поставки цыплят

Арбитражный суд Псковской области взыскал с открытого акционерного общества «Волжанин» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика "Борки"» 593 250 рублей убытков, возникших в связи с тем, что общество «Волжанин» сорвало поставку суточных цыплят, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

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Согласно материалам дела, ОАО «Волжанин» не исполнило свое обязательство по договору и не поставило в адрес птицефабрики 75 000 (голов) суточных цыплят кур.

Как указывает птицефабрика в своих позициях по делу, в связи с неисполнением продавцом обязательств по поставке цыплят, во избежание остановки производства, птицефабрике пришлось заключить договор поставки с другим поставщиком по более высокой цене.