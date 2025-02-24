Экономика

Промпроизводство в РФ в январе 2025 года выросло на 2,2%

Объем промышленного производства в России в январе 2025 года увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года промпроизводство снизилось на 24,1%.

Добыча полезных ископаемых в РФ за отчетный период уменьшилась на 2,1% в годовом выражении, а производство в обрабатывающих отраслях - увеличилось на 7%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели снизились на 6,4%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 3,2%.

В январе в годовом выражении наибольший рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) (+36,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+33,1%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+22,8%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+16,5%), табачных изделий (+14,4%), ремонте машин и оборудования (+11,2%), прочих готовых изделий (+9,4%), выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+7,2%), в производстве химических веществ и химических продуктов (+6,1%), добыче угля (+5,9%), производстве текстильных изделий (+5,5%), добыче металлических руд (+4,6%), производстве бумаги (+3,2%), добыче прочих полезных ископаемых (+2,5%), производстве электрооборудования (+2,2%), кокса и нефтепродуктов (+1,9%), продуктов питания (+1,7%), напитков (+0,6%), резиновых и пластмассовых изделий (+1,5%).

В то же время в январе по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились объемы производства кожи и изделий из кожи (-30%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-5,5%), прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-3,1%), мебели (-2,4%), а также в металлургическом производстве (-1,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (-0,8%), производстве одежды (0,1%), пишет ТАСС.

Как отметили в Минпромторге РФ, наиболее высокие темпы роста продемонстрировали такие направления, как производство прочих транспортных средств и оборудования, производство готовых металлических изделий, лекарственных средств, машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

«Такие высокие показатели обусловлены в том числе накопительным эффектом за счет уже набранных темпов в предыдущем году, а также продолжением исполнения обязательств по ранее заключенным контрактам. Кроме того, определенный вклад вносят сектора экономики, обеспечивающие национальную безопасность страны», - сообщили в министерстве.