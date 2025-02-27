Экономика

Сроки представления деклараций по упрощенной системе налогообложения напомнили псковичам

УФНС России по Псковской области информирует индивидуальных предпринимателей (ИП) и организации, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), о сроках представления деклараций в налоговые органы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, ИП на УСН представляют декларацию по итогам года по месту своего жительства не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных п. п. 2 и 3 ст. 346.23 НК РФ) (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).

В свою очередь, по итогам календарного года организации на УСН представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, срок представления декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за 2024 год:

для организаций – не позднее 25.03.2025 года;

для ИП – не позднее 25.04.2025 года.

Налоговая декларация за 2024 год представляется по форме, утвержденной приказом ФНС России.