Экономика

Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции

Минпромторг РФ в настоящее время не прорабатывает снятие пошлин, которые были введены в ответ на санкции недружественных стран, сообщили журналистам в ведомстве.

«В настоящее время Минпромторгом России не ведется работа по проработке снятия пошлин, введенных в ответ на санкции недружественных стран. Вся дискуссия вокруг отмены пошлин на отдельные группы товаров преждевременна», - говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минпромторг готов снизить импортные пошлины на косметику и бытовую химию, если недружественные страны снимут санкции против экспортеров из РФ.

Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников. А президент Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявил, что нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал, пишет РИА Новости.