Бывшую фабрику «Надежда» в Печорах продают менее чем за 140 млн рублей

Бывшая фабрика «Надежда» в Печорах ищет инвестора, площадка продается за 139 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Инвестиционная площадка из комплекса земельных участков в городе Печоры включает в себя производственные мощности бывшего завода кондитерской фабрики «Надежда».
Местоположение: Псковская область, Печоры, улица Юрьевская, дом 57а, 57б. Площадь участка: 1,8 га. Категория земель: земли населенных пунктов. Форма собственности: частная собственность, продажа.
Предлагаемая площадка представляет собой готовое комплексное пространство, предназначенное для реализации производственной деятельности, модернизации и переустройства существующих производственных цехов, а также запуска новых промышленных проектов.
Характеристика инженерной инфраструктуры:
Есть возможность для размещения сотрудников и временных работников в бывших общежитиях завода.