Экономика

Бывшую фабрику «Надежда» в Печорах продают менее чем за 140 млн рублей

Бывшая фабрика «Надежда» в Печорах ищет инвестора, площадка продается за 139 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Инвестиционная площадка из комплекса земельных участков в городе Печоры включает в себя производственные мощности бывшего завода кондитерской фабрики «Надежда».

Местоположение: Псковская область, Печоры, улица Юрьевская, дом 57а, 57б. Площадь участка: 1,8 га. Категория земель: земли населенных пунктов. Форма собственности: частная собственность, продажа.

Предлагаемая площадка представляет собой готовое комплексное пространство, предназначенное для реализации производственной деятельности, модернизации и переустройства существующих производственных цехов, а также запуска новых промышленных проектов.

Характеристика инженерной инфраструктуры:

Электроэнергия: две трансформаторные подстанции.

Водоснабжение: собственная скважина 500 куб. м.

Канализация: городская.

Газ: лимит газа 550 тыс. м3.

Отопление: газовое.

Есть возможность для размещения сотрудников и временных работников в бывших общежитиях завода.