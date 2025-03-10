Экономика

Инфляция в России начнет снижаться не раньше осени

Устойчивое снижение инфляции в России начнется во втором полугодии 2025-го, считают шесть из 10 опрошенных экспертов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле–мае, а еще двое — что процесс уже начался. Так, по итогам февраля рост цен превысил 10%.

Согласно бюллетеню Банка России «О чем говорят тренды», который регулятор опубликовал 11 марта, уже сейчас появились признаки, указывающие на замедление инфляции, однако устойчивость этого процесса пока под вопросом. Сейчас рост цен продолжают разгонять внешние ограничения — поставки товаров становятся дороже, так как возрастают издержки на логистику.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что не дает замедлить инфляцию крайне дефицитный рынок труда. По его словам, ситуация с недостатком рабочих рук не улучшится до конца года.

В то же время, как считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, есть и позитивные факторы, например, на снижение инфляции влияет укрепление рубля. По данным ЦБ, с начала года российская нацвалюта окрепла на 15%.

При этом если ЦБ предпримет попытку снизить ставку, то это произойдет не раньше лета, уверена доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. По ее мнению, с большой вероятностью в марте ключевую оставят без изменений — на уровне 21% годовых, пишут «Известия».