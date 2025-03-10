Экономика

Удой на одну корову в Псковском районе увеличился на 3,5 кг

В сельхозпредприятиях Псковского района успешно завершается период зимовки скота. Ежесуточный удой на одну корову вырос на 3,5 кг, достигнув 24 килограммов молока, сообщила глава Псковской района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На фермах и животноводческих комплексах района содержится более 10 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 4 894 коровы составляют дойное стадо.

«Этот впечатляющий результат свидетельствует о высоком профессионализме и преданности своему делу работников сельскохозяйственной отрасли района. Грамотная организация процесса, создание оптимальных условий содержания и сбалансированного кормления животных позволили достичь высоких производственных показателей. Животноводы района понимают, насколько условия содержания влияют на здоровье коров, их продуктивность и качество получаемой продукции, поэтому подходят к своей работе со всей ответственностью и вниманием к каждой детали», - отметила Наталья Федорова.

Глава района добавила, что в настоящее время продолжается отел коров, а молодняк содержится в теплых и сухих профилакториях с надлежащим уходом. Забота о телятах является важной частью успешного животноводческого процесса.

В Псковском районе наблюдается устойчивая тенденция к увеличению производства и реализации молочной продукции. Ежедневно производится более 117 тонн молока, из которых более 109 тонн направляется на перерабатывающие предприятия. Это на 16% и 8% больше, соответственно, чем в аналогичный период прошлого года.

«Такие достойные результаты являются заслугой труда и профессионализма животноводов района. Пожелаем им успехов в важной и ответственной работе!» - заключила Наталья Федорова.