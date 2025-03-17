Экономика

Оцифровать креативный сектор в регионе непросто — директор центра «Мой бизнес Псков»

Для чего необходим реестр креативного предпринимательства, рассказала директор центра «Мой бизнес Псков» Анастасия Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Оцифровать и понять, как представлен креативный сектор в регионе, очень сложно, потому что много кто о себе даже не заявляет, их не видно, они не выводят себя в экономическое поле», - сказала Анастасия Иванова.

Федеральный закон подразумевает, что нужно оцифровать всех, кто занимается креативной экономикой, и предоставить им определенную поддержку.

«А создание реестра подразумевает примерно то же самое, что и реестр представителей социального предпринимательства. Этот реестр - это дополнительная возможность для предпринимателей», - пояснила директор центра.

Но вступать в реестр необязательно, отметила Анастасия Иванова.