Экономика

Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года

Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами», - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ, пишет РИА Новости.

«Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля», - пояснила она.