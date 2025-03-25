Экономика

Аналитики спрогнозировали рост ВВП РФ

Российская экономика в первом квартале увеличится на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования, а поддержку ВВП окажут рост госрасходов и инвестиционный спрос, следует из консенсус-прогноза опрошенных аналитиков.

Эксперты достаточно сильно разошлись в своих оценках роста экономики РФ в январе-марте - от 1,5% до 3,3%, при этом год назад темпы роста ВВП составили 5,4%. Президент России Владимир Путин говорил, что российская экономика, которая последние два года росла на 4,1%, неизбежно столкнется с охлаждением в этом году. Однако он призвал «не допустить переохлаждения, как в криокамере».

Экономика уже демонстрирует признаки охлаждения, указывает главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. «Так, несмотря на внушительный бюджетный стимул, по итогам января темпы роста промпроизводства снизились до 2,2% год к году с плюс 8,2% в декабре. Снижение годовых темпов роста отмечалось в секторе услуг, оптовой торговле, в транспортной отрасли», - напоминает он.

Темпы роста ВВП в основном замедлятся под влиянием потребительского спроса, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Мы ожидаем, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала составят около 2%. С одной стороны, наблюдается охлаждение кредитование и замедление потребительского спроса», - считает эксперт.

В то же время главным драйвером экономики останется внутренний спрос - конечный и инвестиционный, уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов, пишет РИА Новости.

«В первом квартале 2025 года мы ожидаем рост реального ВВП на уровне 3-3,3% по отношению к первому кварталу 2024 года. Несмотря на наметившееся во втором полугодии 2024 года охлаждение экономики, в этом квартале темпы роста будут достаточно высокие. Основными драйверами роста ВВП будут чистый экспорт и рост государственного потребления», - соглашается главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский.