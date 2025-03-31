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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Оформление кредита из-за обмана мошенников

03.04.2025 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).       

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодня она расскажет о взятии кредита под обманом мошенников. Как себя защитить от негативных последствий? Каковы особенности процедуры банкротства в условиях, когда должник признан пострадавшим лицом от кредитных вымогателей? 

Ведущий — Константин Калиниченко.

Теги: #Банкротство и точка
Источник: Псковская Лента Новостей
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