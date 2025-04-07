Экономика

Число самозанятых в Псковской области превысило 37 тысяч человек

На сегодняшний день число граждан, зарегистрированных в Псковской области в качестве самозанятых, превысило 37 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС РФ по Псковской области.

Электронный сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» (НПД), размещенный на сайте ФНС России, позволит узнать зарегистрирован ли гражданин в качестве самозанятого, при работе с которым предпринимателям и юридическим лицам можно учитывать в расходах сформированные им чеки.

Сервис бесплатный и не требует регистрации. Для получения информации о статусе самозанятого достаточно ввести его ИНН и указать дату, на которую нужно узнать статус.

Кроме того, в целях подтверждения постановки на учет в качестве налогоплательщиков НПД, а также получения информации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД, в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», для указанных налогоплательщиков реализована возможность сформировать в электронной форме следующие справки:

о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);

о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036).

Обе справки могут быть сформированы на любую дату и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, которая приравнивает документ к заверенному собственноручно.

Напомним, режим НПД позволяет легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Получить подробную информацию о налоге на профессиональный доход можно на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».