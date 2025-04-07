Экономика

Минфин назвал базовый критерий для возврата иностранных компаний в РФ

Возврат иностранных компаний будет происходить на рыночных условиях, это базовый критерий. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

«Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться - этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», - сказал Яковлев.

Кроме того, он подтвердил, что Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний.

«Безусловно, те, кто хотят вернуться, такую возможность им нужно обеспечить. Базовое - это рыночные условия с применением дополнительных критериев, с учетом тех отраслей, в которых они ведут деятельность. И в любом случае, чтобы это не ущемляло российские компании, которые либо заместили ушедших в этот период, либо те, которые, соответственно, эти активы купили», - подчеркнул Яковлев.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин готовит список требований для возврата иностранных компаний в Россию в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, замглавы Минфина добавил, что требования могут быть озвучены в ближайшее время.

Президент РФ, выступая на съезде РСПП, поручил правительству РФ разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию с гарантией добросовестного ведения дел. Кроме того, президент поручил правительству внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из РФ, «хлопая дверью», пишет ТАСС.