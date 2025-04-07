Стоимость золота достигла рекордного значения

Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 08:25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 доллара или на 1,75% — до 3 232,97 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого котировки достигли нового рекордного значения — 3 240,2 доллара, пишет РИА Новости.
Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок.
В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 31,305 доллара за унцию.