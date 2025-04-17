Большие перспективы: студенты ВГСХА узнали о возможностях стажировки и трудоустройства на крупное предприятие

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии состоялся день карьеры для студентов инженерного факультета. Учащиеся узнали об актуальных вакансиях в ООО «ТК Еврохимсервис», которое является официальным дилером компании Ростсельмаш, и возможностях прохождения практики на известном отечественном предприятии. Также участникам мероприятия рассказали об особенностях современной техники и необходимости её своевременного обслуживания. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие состоялось в специализированном учебном классе компании Ростсельмаш, который стал подарком к 60-летию академии в 2017 году.
«С Ростсельмаш и «Еврохимсервис» мы работаем уже много лет. У нас есть несколько единиц техники Ростсельмаш, благодаря чему студенты могут детально изучать агромашины на стадии получения образования. С третьего курса наши ребята проходят практику в компании Ростсельмаш и на базе великолукских сельскохозяйственных предприятий, некоторые сразу трудоустраиваются и совмещают учебу с работой. Наши выпускники нарасхват, как мальчики, так и девочки, которые тоже у нас учатся, причём, весьма успешно», - поделилась заведующий кафедрой автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин Ирина Кокунова.
15 апреля участниками встречи с потенциальными работодателями стали второкурсники, у которых всё ещё впереди. Но о последующем трудоустройстве ребята уже задумываются. «Еврохимсервис» в настоящее время готов предложить молодым людям различные вакансии: агронома-консультанта, сервисного инженера по обслуживанию сельскохозяйственной техники, менеджеров по продажам агромашин и минеральных удобрений, специалиста по закупкам и логистике.
Ждут будущих профессионалов и в компании Ростсельмаш, которая сотрудничает с ведущими вузами страны. Об истории становления предприятия, основных этапах его развития, современных новинках сельскохозяйственной техники и планах на ближайшую перспективу студенты узнали от директора по работе с ключевыми клиентами компании «Еврохимсервис» Данилы Лисина.
Затем участники мероприятия отправились в машинный зал к зерноуборочному комбайну NOVA 340. Ведущий сервисный инженер Алексей Николаев рассказал об особенностях конструкции и эксплуатации данной модели и других видов техники, применяемой сельхозпроизводителями. Также специалист ответил на вопросы учащихся, которые заинтересовались, насколько комфортны и удобны подобные агромашины для людей, которые на них работают.
К примеру, есть системы, которые автоматически управляют траекторией движения комбайна и регулируют скорость, контролируют давление в шинах, автоматизируют процесс выгрузки, позволяют вести учет собранного урожая и многие другие. Ядром систем электронных опций Ростсельмаш является РСМ Агротроник, которая осуществляет удаленный мониторинг технологических процессов, позволяет оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также эффективно управлять парком агромашин в режиме реального времени. Студентов эта информация очень заинтересовала, ведь это значительно облегчает работу и повышает ее эффективность. В ходе беседы учащиеся также добавили, что с техникой и некоторыми цифровыми системами Ростсельмаш они ранее ознакомились на выставке сельскохозяйственной техники Агросалон-2024, где демонстрировались новейшие технические решения в агропромышленном комплексе.
По завершении мероприятия организаторы провели для учащихся викторину. Самые внимательные слушатели, которые смогли верно ответить на заданные вопросы, получили памятные подарки. А главным итогом встречи стал пополненный багаж профессиональных знаний.
«Очень много полезного узнал про комбайн, полученная сегодня информация определенно пригодится в дальнейшей учёбе и затем в работе», - поделился впечатлениями Никита Савельев, студент второго курса, обучающийся по направлению «Агроинженерия». С выбором профессии ему помогла любовь к физике. Молодой человек не исключает, что в будущем будет трудиться в сфере сельского хозяйства.
Аналогичная мотивация у его однокурсника Даниила Шерстнева, который чётко видит свои перспективы. «Мне всегда была интересна физика, инженерная тематика, поэтому я решил учиться по этому направлению. Думаю, пойти в магистратуру и в дальнейшем связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Сегодня нам рассказали много интересного про агромашины и компанию Ростсельмаш, мне это пригодится», - отметил наш собеседник.
Осенью студенты запланировали экскурсию на одно из великолукских предприятий, где смогут посмотреть на технику Ростсельмаш в деле. Всё это поможет молодым специалистам подготовиться к практике и стать конкурентоспособными профессионалами, востребованными на рынке труда.
Ульяна Лаблюк
Реклама: ООО ТК Еврохимсервис. ИНН: 5321105854. Erid: 2SDnjd15uxZ