Экономика

Большие перспективы: студенты ВГСХА узнали о возможностях стажировки и трудоустройства на крупное предприятие

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии состоялся день карьеры для студентов инженерного факультета. Учащиеся узнали об актуальных вакансиях в ООО «ТК Еврохимсервис», которое является официальным дилером компании Ростсельмаш, и возможностях прохождения практики на известном отечественном предприятии. Также участникам мероприятия рассказали об особенностях современной техники и необходимости её своевременного обслуживания. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось в специализированном учебном классе компании Ростсельмаш, который стал подарком к 60-летию академии в 2017 году.

«С Ростсельмаш и «Еврохимсервис» мы работаем уже много лет. У нас есть несколько единиц техники Ростсельмаш, благодаря чему студенты могут детально изучать агромашины на стадии получения образования. С третьего курса наши ребята проходят практику в компании Ростсельмаш и на базе великолукских сельскохозяйственных предприятий, некоторые сразу трудоустраиваются и совмещают учебу с работой. Наши выпускники нарасхват, как мальчики, так и девочки, которые тоже у нас учатся, причём, весьма успешно», - поделилась заведующий кафедрой автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин Ирина Кокунова.

15 апреля участниками встречи с потенциальными работодателями стали второкурсники, у которых всё ещё впереди. Но о последующем трудоустройстве ребята уже задумываются. «Еврохимсервис» в настоящее время готов предложить молодым людям различные вакансии: агронома-консультанта, сервисного инженера по обслуживанию сельскохозяйственной техники, менеджеров по продажам агромашин и минеральных удобрений, специалиста по закупкам и логистике.

Ждут будущих профессионалов и в компании Ростсельмаш, которая сотрудничает с ведущими вузами страны. Об истории становления предприятия, основных этапах его развития, современных новинках сельскохозяйственной техники и планах на ближайшую перспективу студенты узнали от директора по работе с ключевыми клиентами компании «Еврохимсервис» Данилы Лисина.

Затем участники мероприятия отправились в машинный зал к зерноуборочному комбайну NOVA 340. Ведущий сервисный инженер Алексей Николаев рассказал об особенностях конструкции и эксплуатации данной модели и других видов техники, применяемой сельхозпроизводителями. Также специалист ответил на вопросы учащихся, которые заинтересовались, насколько комфортны и удобны подобные агромашины для людей, которые на них работают.

«Вся современная техника оборудована автоматическими системами. Кабина эргономичная, что позволяет снизить нагрузку на механизатора. Для повышения производительности и безопасности машины оснащены различными цифровыми опциями, список которых постоянно дополняется», - перечислил некоторые характеристики Алексей Николаев.

К примеру, есть системы, которые автоматически управляют траекторией движения комбайна и регулируют скорость, контролируют давление в шинах, автоматизируют процесс выгрузки, позволяют вести учет собранного урожая и многие другие. Ядром систем электронных опций Ростсельмаш является РСМ Агротроник, которая осуществляет удаленный мониторинг технологических процессов, позволяет оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также эффективно управлять парком агромашин в режиме реального времени. Студентов эта информация очень заинтересовала, ведь это значительно облегчает работу и повышает ее эффективность. В ходе беседы учащиеся также добавили, что с техникой и некоторыми цифровыми системами Ростсельмаш они ранее ознакомились на выставке сельскохозяйственной техники Агросалон-2024, где демонстрировались новейшие технические решения в агропромышленном комплексе.

«Цифровизация способствует повышению продуктивности процесса возделывания сельскохозяйственных культур, повышает точность и качество уборки зерновых. Благодаря цифровым системам Ростсельмаш комбайн может идти более точно по полю, с выверенной скоростью производить уборку, не происходит пережогов топлива. Всё это в конечном итоге повышает производительность. За счет внедрения таких функций, как РСМ Агротроник Пилот 1.0, оператор меньше устаёт, ему комфортно работать. Современная техника достаточно эргономична, все системы комфорта находятся на высоком уровне. Можно настроить комфортную температуру и в зимнее, и в летнее время года, можно регулировать положение руля, высоту сиденья и многое другое», - отметил кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины» Великолукской ГСХА Николай Максимов.

По завершении мероприятия организаторы провели для учащихся викторину. Самые внимательные слушатели, которые смогли верно ответить на заданные вопросы, получили памятные подарки. А главным итогом встречи стал пополненный багаж профессиональных знаний.

«Очень много полезного узнал про комбайн, полученная сегодня информация определенно пригодится в дальнейшей учёбе и затем в работе», - поделился впечатлениями Никита Савельев, студент второго курса, обучающийся по направлению «Агроинженерия». С выбором профессии ему помогла любовь к физике. Молодой человек не исключает, что в будущем будет трудиться в сфере сельского хозяйства.

Аналогичная мотивация у его однокурсника Даниила Шерстнева, который чётко видит свои перспективы. «Мне всегда была интересна физика, инженерная тематика, поэтому я решил учиться по этому направлению. Думаю, пойти в магистратуру и в дальнейшем связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Сегодня нам рассказали много интересного про агромашины и компанию Ростсельмаш, мне это пригодится», - отметил наш собеседник.

Осенью студенты запланировали экскурсию на одно из великолукских предприятий, где смогут посмотреть на технику Ростсельмаш в деле. Всё это поможет молодым специалистам подготовиться к практике и стать конкурентоспособными профессионалами, востребованными на рынке труда.

Ульяна Лаблюк

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