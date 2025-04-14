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Экономика

Общая сумма средств субсидии для Псковской области возросла до 165 миллионов рублей

17.04.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит дополнительное финансирование на реализацию проектов комплексного развития территорий. Распоряжение о перераспределении средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Федеральное финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства и построить новые инфраструктурные объекты. Общая сумма средств субсидии для Псковской области с учетом дополнительной поддержки составит порядка 165 миллионов рублей.

В рамках КРТ в деревне Хотицы Псковского округа ведется строительство жилого комплекса. В этом году застройщик должен обеспечить ввод жилья в объеме не менее 10 тысяч квадратных метров. Федеральная поддержка позволит возвести новую котельную.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Теги: #регион60 #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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