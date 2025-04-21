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Экономика

Достижения и перспективы аграрной отрасли региона впечатлили членов экономического комитета Собрания

23.04.2025 18:55|ПсковКомментариев: 0

Заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова прошло в Собрании накануне апрельской сессии регионального парламента. Ключевыми вопросами повестки стали два отчётных доклада – о реализации аграрной политики и деятельности бизнес-правозащитника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Достигнутые в прошлом году показатели регионального сельского хозяйства озвучил председатель профильного исполнительного органа Николай Романов. Цифры рекордные – по индексу производства Псковская область оказалось первой в России, по объёму сельскохозяйственной продукции – вторая в СЗФО. Средняя зарплата в отрасли выросла на 36% и составила 51 тысячу рублей. На поддержку сельского хозяйства из бюджетов всех уровней выделено 750 млн рублей. Николай Романов отметил, что прироста показателей удалось достичь как в растениеводстве, так и в мясном, и молочном животноводстве.

Заслушав доклад, члены комитета задали вопросы. Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, какое количество невостребованных сельхозземель вводится ежегодно в хозяйственный оборот: «Я спрашиваю, потому что по своему округу вижу, что земли, которые никогда не обрабатывались, начинают пользоваться популярностью – мелиорация проводится, засеивают культурами. Сколько у нас земель осталось?».

Председатель комитета заверил, что резерв свободных земель сельхозназначения в регионе есть – из 400 тысяч гектаров в обороте находится только 270.

Вопрос депутата Геннадия Григорьева касался проекта по строительству очистных сооружений в Порхове и дальнейших перспектив развития территории. По словам председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, с завершением одного масштабного проекта началась подготовка к другому. «На порховском молочном заводе идёт большая реконструкция. Планируется вложить 1,2 млрд рублей в расширение площадей и плюс в очистные сооружения», - рассказал Николай Романов, отметив, что это самый крупный проект за последние 20 лет в регионе.

Депутат Виктор Антонов обратил внимание на рекордные надои прошлого года, и в целом назвал показатели аграрной отрасли «поразительными». Николай Романов подтвердил, что сельское хозяйств Псковской области сделало качественный рывок, и в сравнении с прошлыми десятилетиями это «небо и земля».

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов спросил, как в условиях беспрецедентного санкционного давления обстоят дела с рынками сбыта аграрной продукции. Николай Романов проинформировал, что великолукский мясокомбинат активно торгует с Китаем и Вьетнамом, а производители рапса продают излишки продукции на внутреннем рынке.

Также Андрей Козлов затронул вопрос реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в контексте необходимости отказа от приоритетности выделения средств на опорные населённые пункты. Депутат отметил, что этот вопрос обсуждался в рамках ПАСЗР и получил поддержку всех регионов. «Мы тоже стараемся убедить Минсельхоз, чтобы эти препятствия убрали», - поддержал позицию парламентариев Николай Романов.

В рамках комитета также состоялось предварительное рассмотрение отчётного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Аркадий Мурылёв представил анализ поступивших в его адрес обращений, аналитику текущей ситуации в сфере бизнеса, а также перечень основных проблем и рекомендации по их решению.

 

Андрей Козлов поблагодарил бизнес-уполномоченного за активную работу и конструктивное взаимодействие, в том числе с депутатским корпусом. Доклад правозащитника также будет рассмотрен на сессии.

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Романов Николай Александрович Григорьев Геннадий Владимирович Депутат Псковского областного Собрания
Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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