Экономика

«Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ней актуальные стратегии для вкладчиков и ситуацию на ипотечном рынке.

Как текущая ключевая ставка влияет на банковскую сферу? Насколько реальны слухи о заморозке вкладов? Какой стратегии лучше придерживаться вкладчику, который хочет сберечь и приумножить свои средства? Время ли сейчас брать кредиты и если да, то на какие нужды? Какие программы поддержки клиентов, оказавшихся в сложной ситуации, есть в распоряжении банка?

Об этом и многом другом — в 12.05. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Youtube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.