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Экономика

Актуальные стратегии для вкладчиков назвали псковичам

24.04.2025 17:39|ПсковКомментариев: 0

Актуальными стратегиями для вкладчиков директор Псковского отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко поделилась в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

На сегодняшний день Россельхозбанк ориентирован больше на внутренний рынок, чем на внешний, поэтому сейчас лучше рассматривать инвестиции в рынок ценных бумаг, нежели в депозиты. Можно также рассмотреть открытые паевые фонды. Для инвестиционного портфеля подойдут, в том числе, облигации и государственные ценные бумаги.

«Это актуально для тех, кто сам недостаточно квалифицирован для того, чтобы разобраться в фондовом рынке, так как это наиболее безопасный вид инвестирования», - объясняет Анна Тарасенко.

Также гостья студии поделилась своим мнением о том, что покупка валюты «на панике» не является хорошей идеей.

«Раннее мы могли наблюдать всплески покупки валюты, связанные с сезоном отпусков. Был период, когда рассчитаться картами за рубежом было действительно проблемно. Но по сегодняшнему дню мы этого больше не видим, так как карта МИР работает уже во многих странах и, более того, у Россельхозбанка сохранилось уникальное предложение карты UnionPay. И вот за ней сейчас поток, потому что этими картами можно рассчитаться более чем в ста странах», - рассказала Анна Тарасенко. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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