Экономика

Псковский предприниматель попал в топ-200 лучших молодых промышленников РФ

Псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошел в число 200 лучших молодых промышленников страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены центром «Мой бизнес» Псковской области

На онлайн-встрече номинантов IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» с директором департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олегом Ступиным и оргкомитетом от Клуба молодых промышленников озвучен топ-200 финалистов премии. Оценивали номинантов члены комиссии Президентской академии РАНХиГС. Список победителей опубликован на сайте.

«Попасть в этот список — почетно. В нем те, кто сегодня олицетворяет будущее промышленности нашей страны, люди с особыми лидерскими качествами и стремлением развивать не только собственный бизнес, но и экономику страны в целом», — рассказал Олег Ступин.

Финалист от Псковской области Владимир Харитонов считает, что эта победа — не просто личная награда, а оценка работы всей команды компании «Айрон Барбер». «Мы уверены, что российское производство косметики способно конкурировать на высоком уровне и вносить реальный вклад в экономику страны. Особенно важно, что наш проект развивается именно в Псковской области — регионе с большим потенциалом для роста промышленности. Попасть в число лучших молодых промышленников страны — это высокая оценка нашей работы и мощный стимул двигаться вперед» — отметил Владимир Харитонов.

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Директор департамента региональной промышленной политики подчеркнул, что рекордом премии стало 700 заявок, полученных в этом году. Организаторы впервые расширили лонг-лист со 100 до 200 участников, чтобы отметить больше перспективных проектов.

Отраслевое распределение финалистов отражает динамичные направления развития промышленности среди малых и средних предприятий. Почти четверть проектов в топ-200 представляют машиностроение, включая станкостроение, тяжелое машиностроение, судостроение, приборостроение, робототехнику.

Каждый десятый финалист работает в химической промышленности. Немногим меньше представительство радиоэлектронной промышленности (микроэлектроника, производство датчиков, радиолокация, IT-оборудование) и обрабатывающего производства (металлообработка, производство строительных материалов, деревообработка).

Поддержка предпринимательства осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».