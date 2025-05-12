Экономика

Дмитрий Мельников: Бизнес-сообщества могут выступать в качестве регуляторной гильотины

В современной России бизнес-сообщества зачастую успешно выполняют регуляторные функции в вопросах принятия или блокировки нормативно-правовых актов для избежания их некорректной работы. К такому выводу пришел председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Бизнес-сообщества выполняют различные функции. Во-первых, есть обмен опытом. С этим мы столкнулись в COVID, например, кто-то искал маски, а кто-то не мог их продать. Это распространяется и на поставки из других стран. В Пскове-то мы друг друга все знаем, а если это контрагент из другой страны, то ты не узнаешь о его репутации и о нем самом», - сказал Дмитрий Мельников.

Также бизнес-сообщества рассматривают и вносят коррективы в принимаемые нормативно-правовые акты, чтобы обеспечить их нормальную работу.

«Существует проблема нормативно-правовых актов. Принимается закон, он по возможности сразу корректируется, но потом выясняется, что есть обходные пути, лазейки или, наоборот, непреодолимые трудности. Мы обращаемся, чтобы его скорректировали и он был жизнеспособным, чтобы предприниматели не искали обходные пути и не сталкивались с проблемами. Есть нормативно-правовой акт, есть штраф, но он часто игнорируется. Чтобы такого не было, регуляторная гильотина имеет место быть, и эти акты по возможности убираются», - добавил Дмитрий Мельников.