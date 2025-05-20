Экономика

Порядок выдачи бумажных кассовых чеков разъяснили псковские налоговики

Среди основных целей законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники отдельно выделяется защита прав потребителей. В связи с этим управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о порядке выдачи кассовых чеков при осуществлении расчетов в момент оплаты товаров, работ или услуг, который установлен Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», сообщили Псковской Ленте Новостей в налоговой.

В соответствии с требованиями законодательства продавец обязан выдавать покупателю кассовый чек на бумаге в случаях, если клиент не сообщил контактные данные для получения электронного чека до оплаты и когда касса в электронном виде не передает информацию в налоговые органы. Такой же порядок должен соблюдаться и при молчании покупателя во время расчета.

Продавец не вправе не выдать покупателю кассовый чек на бумаге, даже если покупатель инициативно сообщит продавцу, что ему не нужен кассовый чек. В этом случае кассовый чек на бумаге должен быть сформирован, распечатан и предоставлен продавцом покупателю в зоне передачи товара и передачи наличных денег, с обеспечением возможности его свободного получения (например, лоток кассира для приема-передачи наличных денег). Указанный кассовый чек может быть утилизирован продавцом только при условии, если покупатель не принял его от продавца.

Таким образом, отдельные распространенные вопросы продавцов и кассиров противоречат законодательству и являются некорректными. К таким вопросам относятся:

«Нужен ли Вам кассовый чек или нет?»;

«Вам кассовый чек в бумажном или электронном виде?».

В случае, когда покупатель до расчета предоставил абонентский номер, продавец должен выдать бумажный кассовый чек и одновременно направить его в электронном виде, либо только направить электронный кассовый чек, если покупатель проинформировал продавца об отказе от бумажного чека.

За нарушение установленного порядка выдачи и направления кассового чека предусмотрена административная ответственность, установленная частями 4 и 6 ст.14.5 КоАП РФ. Если невыдача кассового чека связана с неприменением ККТ, то продавец в таком случае может быть привлечен к административной ответственности по частям 2 и 3 ст.14.5 КоАП РФ.

На сайте ФНС России функционирует сервис для электронных чеков - «Мои чеки онлайн», где покупатели могут собирать все документы о покупках, запрашивая отправку у продавцов, напомнили в налоговой

С помощью сервиса покупатели могут не только хранить чеки, но и применять их для оформления налоговых вычетов, анализа личных расходов, а также при возврате товаров или обращении в сервисные центры.