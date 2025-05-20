Экономика

Так вот ты какой, благородный олень!

Первая в Псковской области ферма по разведению маралов появилась в Куньинском районе. Старту интересного бизнес-проекта помогла господдержка. Поголовье благородных оленей аграрии приобрели на средства гранта «Агростартап». О том, чем привлекло это направление, насколько комфортен для животных псковский климат и легко ли их приручить, Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель хозяйства Андрей Пасуев.

Выгодный бизнес

«Каждый бизнесмен хочет, чтобы результаты его работы были востребованы и чем-то отличались от конкурентов. Мне показалось интересным разведение и содержание на малоконтурных и неудобных землях сельхозназначения благородных оленей — маралов», - рассказал Андрей Пасуев.

По его словам, выращивать и разводить оленей – выгодный и перспективный бизнес. В отличие от коров, коз или свиней, оленям нужен минимальный уход: они круглый год обходятся без крыши, способны питаться любой растительной пищей, менее подвержены болезням. Помимо мяса, оленеводы могут реализовывать рога, шкуры животных.

Благородные олени обитают в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране. В нашей стране они распространены на Алтае, на юге Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Поэтому средняя полоса вполне подходит для их успешного разведения и размножения.

Но для Псковщины мараловодство - абсолютно новое направление. Поэтому с оленями аграрий никогда раньше не работал. «Опыта, как такового, не было, и в новинку было все. Но было большое желание научиться особенностям ухода и общения, наблюдать за этими необычными для нашего края животными, поэтому пришлось почитать про них много информации, которой могу поделиться», - говорит Андрей Пасуев.

По его словам, олень — умное животное. Он подаёт сигналы, изучив которые, с ним проще общаться. Олени легко одомашниваются, но при этом сохраняют все свои полудикие инстинкты. Они очень любознательны, к людям относятся дружелюбно и с интересом.

Подспорье для бизнеса

Фермер отмечает, что неоднократно выезжал в различные мараловодческие хозяйства в другие регионы, что «позволяет в настоящее время избежать различных ошибок при организации содержания оленей».

Также для успешного старта проекта нужны были достаточные финансовые вложения. И тут очень кстати пришлась господдержка. «В нашем регионе сельхозтоваропроизводителя поддерживают на постоянной основе. Информация о предоставлении грантов и субсидий размещена в открытом доступе на сайте комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Поэтому решил попробовать подать заявку на конкурсный отбор», - сообщает фермер.

Проект вошел в число победителей. На средства гранта хозяйство приобрело поголовье из 50 особей. «Грант «Агростартап» дал нам возможность приобрести маралов и начать процесс их выращивания на северо-западе России. Также мы купили автотранспорт, без которого осуществить заготовку корма и его развозку по территории вольера было бы проблематично. Средства гранта оказались для нас огромным подспорьем. Эта сумма - не кредит и возвращать ее государству не требуется», - поясняет он.

Стараемся справляться

По словам Андрея Пасуева, к моменту приобретения маточного стада в теории к его содержанию он был готов. «Практика часто вносит свои коррективы. Но стараемся успешно справляться с возникающими проблемами», - замечает он.

Полученными знаниями и практическими навыками фермер делится со своими работниками. «Учимся на практике и без отрыва от производства», - говорит он.

Как и для других сельскохозяйственных животных, для оленей важно сбалансированное питание: «Многолетний практический опыт мараловодческих хозяйств свидетельствует, что маралы для комфортной жизни и увеличения поголовья должны быть обеспечены: летом - хорошей травой, водопоем, укрытием от солнца; зимой - сеном или силосом».

Климат нашего региона позволяет заниматься разведением благородных оленей без каких-либо специальных мероприятий. Маралов содержат в условиях, близких к естественной среде обитания в огороженных лесных пастбищах. «Зиму, даже если она суровая, маралы проводят под открытым небом. Они не боятся мороза и ветра и любят выходить в бураны и метели на открытые возвышенные места. Поэтому для них не нужно создавать зимние теплые укрытия, что значительно упрощает их содержание в зимний период. Маралы хорошо чувствуют себя при глубине снега до 30 см и стараются пастись там, где они могут найти при неглубоком и неплотном снеге кустарники и травянистую растительность», - говорит Андрей Пасуев.

Чтобы предотвратить возможные заболевания, регулярно проводятся противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия: вакцинация, обработка против энтомозов.

«Сейчас главная задача для хозяйства – проведение отёльной кампании с получением максимально возможного поголовья телят

По его словам, с момента приобретения поголовья по февраль 2025 года поголовье маралов находилось на карантине в соответствии с требованиями ветеринарных правил РФ. На сегодня прироста поголовья не наблюдается. Основная часть приплода появится в середине июля - в течении 2025 года ожидается прирост поголовья около 20 голов телят. «Последующие годы надеемся получить как можно больше телят. Мы нацелены на долгую и интересную работу и верим, что так и будет», - отметил руководитель хозяйства.

В этом году в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап» будет направлено 47 млн рублей. «Агростартап» - хорошая возможность получить поддержку для фермеров. Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год гранты «Агростартап» на общую сумму 123,5 млн рублей получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Светлана Синцова

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