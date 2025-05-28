Экономика

Выпускники псковских школ могут получить свидетельство ИНН без визита в налоговую

Выпускники школ, которым требуется идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для продолжения обучения и поступления в средние и высшие учебные заведения, могут получить документ, не обращаясь в налоговые органы лично. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Как пояснили в ведомстве, сделать это удобно с помощью сервиса «Узнать ИНН» на официальном сайте ФНС (электронная выписка, полученная данным способом, является официальным документом, подтверждающим присвоение ИНН. Ее будет достаточно, если потребуется представить ИНН в государственный орган или организацию); а также при помощи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (раздел «Жизненные ситуации»).

Личный кабинет также позволяет не только запросить, но и скачать свидетельство о присвоении ИНН. Для этого необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» – «Запросить справку и другие документы» – «Получить свидетельство ИНН».

Документ сформируется автоматически после заверения бесплатной электронной подписью. Если ранее она не была выпущена, то сервис самостоятельно перенаправит пользователя на соответствующую вкладку в разделе «Профиль».

Скачать свидетельство о постановке на учет при помощи данного способа можно неограниченное количество раз. Сформированный документ, подписанный усиленной электронно-цифровой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, с печатью и подписью должностного лица.

Напоминаем, что получить доступ в личный кабинет можно с помощью учетной записи от Портала государственных услуг.