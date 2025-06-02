Экономика

В Псковской области продлили налоговые льготы для инвесторов

Внесение изменений в закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области» согласовали депутаты на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Предложенные поправки вносят уточнения в положения закона, определяющие условия соответствия налогоплательщиков требованиям для применения налогового вычета.

Уточняется, что на параметрах областного бюджета эти изменения не отразятся, но позволят сохранить действующие меры поддержки промышленных предприятий для стимулирования повышения производительности труда.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, изменения необходимы для корректного формирования кодов налоговых расходов в соответствии с рекомендациями по формированию информации о налоговых расходах субъектов Российской Федерации с учетом общих требований к оценке налоговых расходов субъектов РФ и муниципальных образований, утвержденных постановлением правительства РФ.

Для корректного формирования кодов налоговых расходов необходимо формирование отдельного пункта для применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является вид экономической деятельности, включенный в класс «Деятельность в сфере телекоммуникаций».