Экономика

Производство водки в России за пять месяцев снизилось на 13,2%

Производство водки в России в январе - мае 2025 года уменьшилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25 млн декалитров (дал), в то время как выпуск шампанского возрос на 17,8%, до 6,01 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Также увеличилось производство виноградных вин - на 10,4%, до 14,7 млн дал. Выпуск всех остальных категорий алкогольной продукции снизился, в общем производство алкогольной продукции в России в январе - мае 2025 года сократилось на 20,4% и составило 59,96 млн дал.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 12,1%, до 37,41 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции - на 92,9%, до 599,7 тыс. дал.

Выпуск коньяка снизился на 19,5%, до 2,7 млн дал. Производство ликеро-водочных изделий уменьшилось на 3%, до 6,6 млн дал, других спиртных напитков - на 13,3%, до 3,12 млн дал.