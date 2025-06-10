Экономика

Завод по производству сжиженного природного газа хотят построить в ОЭЗ «Моглино»

Проект строительства комплекса сжиженного природного газа производительностью 3 тонны в час был одобрен на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На заседании данные о проекте представил генеральный директор компании «Геогаз» Сергей Варнаков.

«Планируется это все сделать силами вновь созданной организации "Геогаз". И в качестве генерального подрядчика, генерального проектировщика выступает "ГЕ Газ Инжиниринг". Планируем выйти на проведение экспертизы до конца текущего года», - рассказал директор.

Сергей Варнаков отметил, что строительство и пусконаладочная работа будет проделана в течение 2026 и начала 2027 года.

На площадке предполагается производить предварительную очистку, сушку природного газа, процесс сжижения, временное хранение в накопительных ёмкостях и дальнейший отпуск потребителю.

Говоря о рынке сбыта, генеральный директор компании «Геогаз» назвал несколько вариантов: «У нас имеются договорённости уже с коллегами из автопарков. Они забирают половину производительности, остальное - у нас имеется договорённость с европейскими покупателями».

Планируется, что в результате разработки и строительства этого объекта в регионе появится 35 рабочих мест. Режим производства будет круглогодичным, круглосуточным.

Представители особой экономической зоны «Моглино» сообщили, что готовы предоставить все необходимые инженерные сети и запрашиваемый земельный участок.

Напомним, в Псковской области уже есть завод по сжижению природного газа ЗАО «Криогаз».