Экономика

Объединение СОЦПРОФ принимает участие в ПМЭФ-2025

С 18 июня в Санкт-Петербурге проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Делегация объединения профсоюзов России СОЦПРОФ во главе с председателем Сергеем Вострецовым активно участвует в обсуждении ключевых вопросов экономики, восстановления пострадавших регионов, интеграции новых территорий и миграционной политики, сообщается в Telegram-канале Сергея Вострецова.

Фото здесь и далее: Сергей Вострецов / Telegram

Роль СОЦПРОФ на ПМЭФ-2025

СОЦПРОФ, защищающий права работников, вносит предложения по обеспечению социальной справедливости и экономической стабильности. Делегация участвует в сессиях, посвященных экономическому росту, цифровизации и социальной политике, акцентируя внимание на восстановлении регионов, пострадавших в ходе СВО, и интеграции новых территорий.

Экономика и регионы

На форуме обсуждаются переход к многополярной экономике и восстановление пострадавших регионов. СОЦПРОФ предлагает программы переподготовки, поддержку бизнеса и создание рабочих мест для жителей новых территорий и пострадавших регионов, чтобы обеспечить их экономическую и социальную интеграцию.

Миграционная политика

СОЦПРОФ выступает за справедливую миграционную политику, включая программы адаптации мигрантов и защиту их трудовых прав, что особенно актуально в контексте интеграции новых территорий.

Новые территории

Представители новых регионов России участвуют в ПМЭФ-2025, обсуждая их интеграцию. СОЦПРОФ поддерживает инициативы по профессиональному обучению и трудоустройству жителей этих территорий.

Цитаты лидеров СОЦПРОФ

«ПМЭФ – площадка для решений, определяющих будущее. Мы стремимся к экономическому росту с социальной справедливостью, создавая рабочие места и защищая права работников на новых территориях и в пострадавших регионах», - сказал председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов,

«ПМЭФ открывает возможности для развития регионов. Мы предлагаем программы занятости и справедливую миграционную политику, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным», - подчеркнул заместитель председателя СОЦПРОФ по работе с регионами Олег Акимов.

Перспективы

ПМЭФ-2025 продолжает работу, и СОЦПРОФ активно участвует в выработке решений для восстановления регионов, интеграции новых территорий и совершенствования миграционной политики, укрепляя свою роль в защите прав работников, заключили в объединении.