Экономика

«Деловая Россия» поможет участникам СВО правильно начать свой бизнес — Юрий Бурлин

Псковское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» намерено оказать бывшим участникам специальной военной операции помощь в запуске собственного бизнеса. Об этом сопредседатель регионального отделения организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин рассказал в объединенном пресс-центре ПЛН в рамках круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Множество людей возвращается со специальной военной операции и начинает искать себя. Кто-то ищет работу и возвращается к трудовой деятельности, кто-то занимается реабилитацией и своим здоровьем, а часть людей хочет пойти в бизнес. Мы, организация "Деловая Россия", можем оказать им качественную и адресную поддержку в этом, поможем правильно сделать первые шаги», — сказал Юрий Бурлин.

Он отметил, что «Деловая Россия» поставила для себя цель аккумулировать уже существующие меры поддержки для участников СВО и доступно донести их до адресатов.

«Мы собрали тех, кто уже занимается вопросами мер поддержки, получили качественную обратную связь. Теперь стараемся меры поддержки собрать в одном месте», — уточнил сопредседатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Ранее совместно с партнерами члены регионального отделения «Деловой России» разработали ряд мер поддержки для военнослужащих, среди них подготовка и публикация информационной брошюры о мерах поддержки участников СВО и публикация вакансий от предприятий Псковской области, куда участники СВО могут трудоустроится. Также региональным отделением «Деловой России» совместно с Центром занятости Пскова и Псковского района будет организован профориентационный тур по предприятиям области с целью трудоустройства.

Отметим, круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, проходит 19 июня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».