Экономика

Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 80%

Экспорт по весу животноводческой продукции из Псковской области в этом году вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по количеству отправленных на экспорт партий на 71%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С 1 января по 5 июня 2025 года должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на экспорт из Псковской области в 7 стран мира отправлено 750 партий животноводческой продукции в количестве 17,6 тысячи тонн.

Предприятия-производители в наибольшем объёме отправили 419 партий свинины, 222 партии свиных субпродуктов (уши, хвосты, головы, шкурки) и 26 партий готовой мясной продукции из свинины общий весом 17,3 тысячи тонны в Китай, Вьетнам, Гонконг, Грузию, Сербию и Азербайджан, 69 партий охлажденной и мороженой рыбы и рыбопродукции в количестве почти 104,1 тонны в Эстонию и Грузию, а также 14 партий рыбных консервов в количестве 222,7 тонны в Грузию и Азербайджан.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.