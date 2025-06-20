Экономика

«Титан-Полимер» подвел итоги участия в международной выставке упаковочной индустрии RosUpack

Группа компаний «Титан» и «Титан-Полимер» приняли участие в выставке RosUpack, которая прошла в Москве с 17 по 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

На стенде завода «Титан-Полимер» в течение четырех дней демонстрировалась продукция предприятия, проходили деловые встречи и переговоры, специалисты компании рассказывали посетителям о преимуществах выпускаемых заводом БОПЭТ пленок.

Участникам международной выставки был представлен полный ассортимент выпускаемой продукции завода – прозрачная БОПЭТ пленка, металлизированная, с разным химическим покрытием и обработкой.

«Участие в RosUpack позволило нашему предприятию не только продемонстрировать свои достижения и технологические возможности в выпуске БОПЭТ пленок, но и значительно расширить деловые связи. Мы провели плодотворные переговоры с потенциальными партнерами как из России, так и из-за рубежа. Надеюсь, что предварительные договоренности в ближайшей перспективе будут оформлены в долгосрочные контракты», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

RosUpack — единственная и самая крупная выставка в России и СНГ, в рамках которой комплексно представлен процесс упаковочного производства для различных отраслей: пищевой, перерабатывающей, химической промышленности, медицины и фармацевтики, а также предприятий общественного питания, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства, логистики.