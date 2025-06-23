Псковская делегация «Деловой России» принимает участие в форуме в Ханты-Мансийске

Делегация Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» принимает активное участие в работе форума, посвящённого развитию IT-сферы и предпринимательства, в Ханты-Мансийске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.
Фото: Псковское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия»
Псковскую область представляет сопредседатель отделения Юрий Бурлин и исполнительный директор Галия Акчурина.
Ранее уже состоялась встреча с генеральным директором фонда ИНТЦ «Юнити парк» Инной Андрияновой. В ходе переговоров было принято решение о проведении ряда совместных мероприятий.
«В настоящее время мы находимся на экспозиции форума. Здесь представлены ряд новинок в сфере IT, которые могут быть применены во всех сферах жизни. Все инновационные решения будут представлены "Деловой Россией", и мы обязательно расскажем о них в наших следующих постах», - заключили в отделении.